Regeringen bør indføre et regel- og reguleringsstop for folkeskolen

Derfor bør børne- og undervisningsministeren gøre følgende, hvis han for alvor mener, at det er afgørende at komme i mål med en reel langtidsholdbar afbureaukratisering og frisættelse af folkeskolen.

· Lav en samlet database, der giver overblik over alle de retningslinjer for folkeskolen, som ikke er lovgivning – svarende til adgangen til lovgivning på retsinformation.dk. Dette vil gøre det muligt at følge udviklingen i den samlede statslige regulering af folkeskolen.

· Indfør et statsligt regel- og retningslinjestop for folkeskolen, hvor man skal fjerne mindst en regel i den gældende lovgivning, hvis man vil indføre én ny regel, og hvor man tilsvarende skal fjerne en anbefaling, hver gang man vil indføre en ny i vejledninger mv.

Ovenstående kan for alvor lægge en dæmper på politikernes trang til at indføre nye regler, hver gang der kommer fokus på folkeskolens udfordringer i medierne, da det vil være et brud på det regel- og reguleringsstop, som man har forpligtet sig til overfor vælgerne. Et regel- og reguleringsstop kan således også sikre, at effekterne af de gode afbureaukratiseringsinitiativer, hvor man reducerer mængden af regler og retningslinjer, ikke på længere sigt bliver undergravet at endnu flere nye regler. Vil man være endnu mere ambitiøs, kan regelstoppet skærpes, så man i en periode skal fjerne to gamle regler, hver gang man vil indføre én ny.

Nogen vil måske synes, at det lyder vanskeligt at gennemføre et så rigidt regel- og retningslinjestop i praksis, men hertil kan man anføre, at en lignende ordning har været gennemført med stor succes andre steder i verden, hvor det vel og mærke været gældende for hele lovgivningen. Det er naturligvis ikke ukompliceret at indføre regel- og reguleringsstop, der også omfatter alle typer af vejledninger mv. Derfor kunne det være en god idé at starte på et afgrænset område og få nogle erfaringer, inden man ruller det som et redskab til øget frisættelsesgaranti for alle dele af den offentlige sektor. I den forbindelse vil folkeskoleområdet være et særdeles velegnet sted at starte med at afprøve et totalt regel- og reguleringsstop.

Vi må således håbe, at vi har en børne- og undervisningsminister, der vil og tør forpligte sig til at indføre langtidsholdbar frisættelse af folkeskolen ved at indføre et regel- og reguleringsstop, der for alvor kan lægge en dæmper på den politiske handlingstrang til at reagere på alle problemer med indførelse af nye regler. Dermed kan SVM-regeringen undgå fortidens fejltagelser i de utallige tidligere forsøg på afbureaukratisering, og Tesfaye kan blive den første undervisningsminister, der ikke dumper afgangseksamen i frisættelse af folkeskolen.