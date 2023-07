På gymnasieområdet har vi f.eks. afvist at indføre et prisloft for egenbetaling på studieture. Fordi vi har tillid til, at institutionerne tager hensyn til deres elevgruppe og er opmærksomme på, at alle skal kunne være med. Som jeg skrev i mit brev til gymnasierne: ”Regeringen ønsker grundlæggende ikke at regulere mere end højest nødvendigt. Vi ønsker, at der lokalt er en frihed under ansvar...”

Man må forstå på Cepos, at vejledninger og retningslinjer er en kattelem for politikerne, så de kan snige central regulering og bureaukrati ind. Rationalet er vist, at politikerne kan påstå, at de går ind for frisættelse, uden at de reelt gør det. Det er rigtigt, at jeg har bedt Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet udarbejde anbefalinger til brugen af skærme, ligesom jeg har opfordret skolerne til selv at udarbejde retningslinjer. Modsat Cepos ser jeg det ikke som en risiko for central styring. For mig er det faktisk helt modsat. Med de faglige anbefalinger fra styrelsen får man som elev, personale og forældre et sted at starte diskussionen. Det besluttes stadig lokalt, hvordan retningslinjerne skal se ud.