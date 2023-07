Den tredje verden er kommet til Frankrig.

»Besætternes« ejendomme skal ødelægges. Derfor er knap 400 bankfilialer, mange hundrede butikker, restauranter, offentlige bygninger, herunder politistationer, rådhuse, skoler, fritidscentre og socialcentre brændt ned eller vandaliseret ligesom endnu flere busser og biler. Alene i Marseille er 400 butikker ødelagt.

Dette er den ubehagelige sandhed efter mere end et halvt århundredes liberal-idiotisk import af en global underklasse, der under ingen omstændigheder har tænkt sig at videreføre fransk kultur og civilisation, men i stedet isolerer sig fra den, til tider bekriger den og instinktivt lægger afstand til alt, hvad der har gjort Frankrig stort: kristendommen, sproget, folket, byerne, provinserne, arkitekturen, kunsten og kærligheden til fornuft og følelse.

De unge muslimers Frankrig står på krigsfod med alt dette. Det skyldes, at de trækker på traditioner, der kommer fra den anden side af Middelhavet.

Her er der ingen demos, ingen nation, ingen ideologier, ingen videnskab, intet våbenmonopol, ingen frihed, intet andet end familier, klaner og stammer. Denne samfundsmæssige uformåenhed har det politisk korrekte Frankrig importeret.

I miserens midte har vi Paris, som turister valfarter til for at tage selfies foran Eiffeltårnet. Vist er skønheden intakt i den historiske bykerne, som blev sparet krigens ødelæggelse fra 1940-45, fordi regeringen kapitulerede med ekspresfart. Men uden om den klassiske bykerne er nye satellitter skudt op, og dem besøger turisterne ikke. Her kæmper en myriade af afrikanske, muslimske og arabiske subkulturer om magten og æren og kontrollen over bander, narko og kvinder.

Som den skuespiller, han er, haster præsident Macron med pomade i håret hjem fra endnu et møde i EU, der vil fordele stedse flere muslimske migranter ud i alle medlemsstater. Han er damernes ven, men ikke Frankrigs. Ligesom de sidste mange tidligere præsidenter har han lovet at standse ulykken.

Men indvandringen fortsætter blindt derudad, og en enorm regning venter på at blive betalt. Størst bliver den for franskmændenes børn og børnebørn. En dag vil de vågne op og forstå, at den tredje verden ikke blot er et begreb fra det 20. århundrede.

Den tredje verden er kommet til Frankrig.