Søren Krarup, du har ikke fået mindre ret med årene

Folkens! Kunne jeg fristes til at skrive – vi er vidner til den vestlige kulturs fuldkomne kapitulation. Den fuldkomne overgivelse. De islamiske regler hersker ikke kun inden for ghettoens betonmur – nej, de smitter af i det samfund, indvandrerne skal forestille at blive integreret i.

Og det er jo ikke et norsk, svensk, tysk eller fransk fænomen – det sker også herhjemme i andedammen, hvor for eksempel en muslimsk censor engang nægtede at give en 20-årig kvindelig hf-elev hånden ved en matematikeksamen. Det vil altså sige, at indvandrer ”ikke lader sig integrere” alene ved at tale dansk, passe et arbejde eller tage en uddannelse, som tre borgerlige politikere for nylig i en kronik i Jyllands-Posten velmenende, men blåøjet udlagde som nøglen til integration.

Vi trænger til at blive mindet om, at vi står i dyb gæld til kritikerne af Udlændingeloven af 1983, der allerede dengang viste, forstod og forudså, at følgerne og skaderne af at gøre Danmark til et indvandringsland er uoprettelige.

Dengang i 80’erne var talen om integration af tusindvis af indvandrer med muslimsk baggrund i et kristent land stadig let og ubesværet – med årene og med erfaringen er talen blevet tungere, og Søren Krarup og hans meningsfæller har ikke fået mindre ret med tiden. Deres inderste fornemmelse af, at noget forfærdeligt vil ske med Danmark, holdt stik.

Og det gjorde den, fordi vi ikke kendte vægten og vigtigheden af religiøse og kulturelle forholds betydning – vi famler stadig for at forstå. Men det haster.