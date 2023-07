Der er fuld plade i bullshitbingo

USA’s præsident, Joe Biden, har på det seneste gjort meget ud af, at hans økonomiske politik skal markedsføres under det ikke særligt mundrette slagord Bidenomics. To af Bidens toprådgivere, Anita Dunn og Mike Donilon, udsendte ligeledes et notat for nylig, hvor de slog et slag for dét, der kunne lyde som navnet på en Pokémon eller en Transformers-figur.