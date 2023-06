Stilhed før stormen i Ukraine: Det her er nødt til at gøres færdigt

Så er der spørgsmålet om taktiske atomvåben som en sidste, desperat løsning. Det vil på en eftermiddag kortslutte Putins forhold til Kina og efterlade Rusland i økonomisk ruin. Især efter at USA og Kina så småt er begyndt at tale sammen igen. Putin vil køre sit land ud på et sidespor uden fortilfælde, og nok har han vist sig som en gambler med sin krig, men han er ingen martyr.

Man indvender, at det stadig er for risikabelt at sætte hårdt mod hårdt. Trump ville sikkert bare kalde det stupid, stå fast på sin America First-politik og droppe støtten til et land langt væk. Faktisk havde man en isolationistisk America First-politik i 1930’erne, fordi man var bange for at gentage Første Verdenskrigs blodbad.

Det resulterede som bekendt i en endnu større nedsmeltning, da man først for sent fik sat de militære hæle i over for nazisterne. På den måde kan det være lige så risikabelt ikke at gøre noget som at gøre noget risikabelt.

Ingen vaklen i geledderne. Det hér må gøres færdigt og gøres ordentligt og ikke ende som de militære katastrofer i Irak eller Afghanistan. Putin har uprovokeret ødelagt Ukraine for over 400 mia. dollars og indespærret sin befolkning ind i en uhyggelig propaganda-boble, lad ikke andre despoter få lignende idéer. Hvis man kunne forhandle, så skulle man forhandle, men man kommer ikke i dialog med en fascist, der deporterer børn og skyder på sine egne flygtende soldater.

»Lyt for Guds skyld aldrig til Fogh. Det er livsfarligt,« skriver forfatter David Trads i Altinget, fordi Fogh gerne sender Nato-tropper, det kunne være jagerpiloter, til Ukraine. Trads insinuerer samtidig, at den tidligere statsministers skarpe holdninger er motiveret af, at han er på lønningslisten hos Zelenskyj som rådgiver.

Hmm. Det kunne også tænkes, at Fogh er på lønningslisten, fordi han mener, at Ukraine som frit land har brug for hjælp mod overmagten Rusland.

Og så er idéen med at sætte Nato-piloter ind ikke dum, især hvis Ukraines manglende luftstøtte bliver et problem, men også fordi frygten for at overskride Putins røde linjer indtil videre har været grundløs. Hver gang Vesten har øget støtten til Ukraine, med artilleri, med tanks, med langtrækkende krydsermissiler, har der været iørefaldende stille i Kreml.

Hvis Nato havde givet Ukraine tilstrækkeligt med våben, ville krigen været vundet i morgen, ifølge Masha Gessen.

Nu tager det lidt længere tid, men alt kan ske i løbet af sommeroffensiven. Shaping and testing, gennembrud i forsvarslinjerne, næste stop Krim, og så er slutspillet i gang.