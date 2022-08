06/08/2022 KL. 06:30

En halv million ukrainske børn skønnes deporteret til Rusland

Russisk militær bekræfter, at en halv million ukrainske børn er blevet deporteret til Rusland. Kritikken omfatter, at der ikke ydes nogle garantier for børnenes levevilkår og fremtid. Vestlige hjælpeorganisationer kalder det en del af Putins plan om at udslette ukrainsk identitet.