Jorden er rekordvarm. Men ingen tager det alvorligt

Mit daglige nyhedsfeed svømmer i denne tid over med tørke, canadiske skovbrande, krig i Ukraine og et USA, der er ved at knække over på grund af en tidligere præsident med et alt for stort ego.

Disse problemer er i sig selv nok til at blive mismodig på menneskehedens vegne. Samtidig kan jeg så lægge oveni, at planeten lige nu er rekordvarm, uden at der er medier, som rigtig tager det alvorligt. Det er som om, vi er blevet immune overfor klimaet.