Her er bagsiden af Novo Nordisk & Co’s grænseløse succes

Novo Nordisk & Co i den danske life science-industri er i færd med at ophæve tyngdekraften. Så meget medvind har branchen på den videnskabelige og økonomiske cykelsti for tiden.

Produktion af lægemidler har groft sagt hovedparten af æren for, at dansk økonomi fortsat vokser. Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik faldt produktionen