En multipolar verdensorden gavner ikke demokratiet. Men den er måske vejen frem

Den gamle verdensorden står over for en ny. Demokratier versus autokratier. I dén kamp taber demokratierne – og det ved de godt. Derfor må nye alliancer dannes. Men hvad skal de bygge på, og hvordan definerer man, hvilke udemokratiske kameler, man kan sluge, og hvilke der er uacceptable, når man skal finde nye partnere? Jeg er vokset op med en verdensorden, der er baseret på, at kæmpe for demokratiske styreformer – med eksemplets magt og med militære midler. Det vi står over for er uomgængeligt, men en ændring føles for mig højst ubehagelig og uforudsigelig.

Det er stadig relevant med alliancer – for vores sikkerheds skyld. Men at ønske et verdensomspændende vestligt demokratiideal udbredt er urealistisk. En multilateral tilgang er nødvendig, den unilaterale er forældet. Den har ikke fungeret for USA i årtier, se blot på kuppet i Iran, Irakkrigen og udviklingen i Libanon.

Så hvad ser vi ind i? – regionale magter? Hvis svaret er ja, vil autoritære styreformer finde sammen, og så ser det om muligt endnu mere sort ud for demokratiet.