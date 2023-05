Revaluering af kronen er tabubelagt af regeringen og økonomer

Det har nemlig aldrig i kronens nu næsten 150-årige historie været så oplagt som nu med en opskrivning, der naturligvis vil reducere vores betalingsbalanceoverskud. Hvis vores betalingsbalanceoverskud f.eks. halveres til 100 mia. kr., vil det frigøre arbejdskraft svarende til 45.000 heltidsansatte. Og det stadig betyde, at vi hver eneste dag vil have et stort betalingsbalanceoverskud, nemlig på ca. 250 mio. kr. Regeringen bør begrunde, hvorfor det er vigtigt med et dobbelt så stor betalingsbalanceoverskud, når det hindrer ordentlig velfærdsservice og tiltrængte offentlige klimainvesteringer i den grønne omstilling.

Og økonomer burde også begrunde – med økonomiske argumenter – hvorfor de afviser en revaluering som et potent middel til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, hvortil kommer, at en revaluering vil rette et afgørende slag mod den udefra kommende inflation, der vil lette presset på en række familier med sårbar økonomi.