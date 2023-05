MeToo kender ikke til nåde – eller nuancer

Mit ærinde er ikke at postulere, at hun bør forblive på posten. Jeg synes bare, vi skylder os selv og hinanden at huske på, at der er nuancer. Hvilket fører mig til det andet forhold, jeg synes er bekymrende: at Lizette Risgaard endte med at måtte trække sig som formand, før resultaterne af den uvildige advokatundersøgelse ligger klar.

Det blev konsekvensen, da flere af forbundene under FH udtrykte mistillid til Lizette Risgaard på baggrund af de historier, der er kommet frem i pressen. Men det kunne jo tænkes, at advokatundersøgelsen viser, at der er flere nuancer i historierne, end vi er blevet forelagt. Det aner jeg ikke noget om – men det gør de forbund, der har udtrykt mistillid til Risgaard, heller ikke. Det er, som om der ingen nåde er tilbage, når det kommer til MeToo-sager.

På den ene side er det godt, at vi trækker en streg i sandet. Den form for magtmisbrug, hvor man qua sin position mener sig berettiget til at behandle andre mennesker disrespektfuldt, skal bekæmpes. På den anden side er det bekymrende, at tvivlen ikke længere kommer den anklagede til gode. Det er et alvorligt tilbageskridt for den enkeltes retssikkerhed. Vi vinder point på respektfuld adfærd, men vi taber point på demokrati og retssikkerhed. Og det kan på sigt blive rigtig farligt.

Det er naturligvis helt på sin plads, at Risgaard er på orlov, så længe advokatundersøgelsen foregår. Men at hun bliver tvunget til at forlade sin post, stort set inden advokatundersøgelsen er gået i gang, gør mig bekymret på demokratiets vegne. Folkedomstolen er lige så farlig for demokratiet som diktaturet.