Vand er en del af løsningen på bølgen af globale forandringer. Men det er bare ikke så ligetil

I princippet ja, men det ville kræve, at man stoler på forudsigelserne og handler derefter. Men der er jo mange andre problemer, som politikerne skal varetage, så der opstår et voldsomt dilemma, hvor vægtningen af en forudsigelse, der potentielt giver problemer på langt sigt, og så de problemer, der skal løses her og nu.

Det er jo en problemstilling, der er velkendt alle andre steder, og vel en af grundene til, at vi altid kommer for sent med de store tiltag.

Nu står Spanien så i en krise, hvor der er mangel på vand og rationeringen sætter især landbruget under pres. For hvilket afgrøder vil være bedst i den nuværende situation, og vil det i det hele taget være muligt at dyrke alle de grøntsager, som Europa efterspørger? I det spørgsmål ligger der en advarsel om, at tørke i Spanien kan påvirke udbuddet af grøntsager hos os selv.