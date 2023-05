Er høje bidragssatser kommet for at blive?

Konsekvenser af den finansielle supermarkedsmodel (sløring): transfer pricing, dvs. skæve priser mellem moderselskab og realkreditaktieselskab (side 21-22).

Medvirkende til de høje bidragssatser var endvidere en forkert Højesteretsdom i en bidragssag vedrørende realkreditlån (Sag 169/2018 – afsagt 19. juni 2019). Højesteret afsagde i begrundelsen for accept af bidragsforhøjelsen, der var essensen i sagen, følgende:

”Realkreditlån er aftaler, der typisk indgås med en løbetid på op til 30 år, og som ikke kan opsiges af realkreditinstituttet, medmindre der er tale om misligholdelse. Det er ikke muligt ved aftaleindgåelsen at tage højde for enhver ændring i myndighedskrav og det økonomiske grundlag for realkreditvirksomheden, der kan komme i lånets løbetid.

Hvis realkreditinstitutterne var afskåret fra eller i betydelig grad begrænset i adgangen til at forbeholde sig at forhøje bidrag på eksisterende lån, ville det være nødvendigt at fastsætte et væsentligt højere bidrag ved aftalens indgåelse for at sikre, at institutternes kapitalgrundlag ikke ville kunne komme i fare, og at de kunne leve op til eventuelle nye krav fra myndigheder. Det vil typisk ikke være et realistisk alternativ at foretage forhøjelser alene på nye lån, hvis der opstår behov for ny kapital eller ændring i låneporteføljens sammensætning. Bestemmelser, som indebærer en bred adgang til at forhøje bidrag, er da også sædvanlige i branchen og har været det i årtier.”, kursivering tilføjet.

Men netop fordi realkreditinstitutter siden 1989 har kunnet drives som aktieselskaber, kan der ikke tages udgangspunkt i historiske forhold, som var sædvanlige i årtier, men som var begrundet i, at realkreditinstitutter tidligere enten var organiseret som foreninger eller som selvejende institutioner. Aktieselskaber, og det gælder også aktieselskaber indenfor realkredit, kan nemlig øge kapitalgrundlaget ved at tegne ny aktiekapital. Dette anføres også i redegørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, se side 6 og 45.

Og realkreditinstitutter er jo heller ikke de eneste, der kan møde ændrede myndighedskrav, og ikke de eneste, der har meget lange engagementer. Højesteretsdommen er derfor afsagt ud fra en fejlagtig forståelse af de faktiske forhold for realkreditinstitutter – og er derfor fejlagtig.

Høje bidragssatser gør det naturligvis muligt at øge overskuddet. Øget overskud kan enten anvendes til udbyttebetaling eller til opbygning af egenkapital. Opbygning af egenkapital var nødvendigt for realkreditinstitutterne efter Finanskrisen med de herefter følgende højere kapitalkrav, idet de på ingen måde havde holdt sig tilbage i låneexcesserne op til Finanskrisen med tilhørende efterfølgende tab. Det fremgår bl.a. af Niels Sandøe og Thomas G. Svaneborg’s fremragende bog om finanskrisen ”Andre Folks Penge. Historien om den danske finanskrise”.

Primært grundet de herefter forhøjede bidragssatser, der stadig er på et historisk højt niveau, opfylder realkreditinstitutterne allerede nu de kapitalkrav efter Finanskrisen, som af EU forventes indfaset fra 2025 til 2032. Og opfyldelsen af de nye og højere kapitalkrav er opnået på trods af, at de tre største realkreditinstitutter (Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit) i årene 2016-2021 har udbetalt næsten 50 mia. kr. i udbytte svarende til 2/3 af resultatet efter skat!

Men alligevel er bidragssatserne endnu ikke blevet nedsat fra det historisk høje niveau. Og det vil låntagerne fremover også mærke på låneomkostningerne, da de højere bidragssatser ikke længere opvejes af lavere rentesatser.

Politisk blev det endog forventet, at bidragssatserne ville blive nedsat igen, når kapitalkravene kunne opfyldes. I et ministersvar fra 2015 blev det således anført: ”Når institutterne har opnået en tilstrækkelig polstring, er det min forventning, at bidragssatserne vil falde igen.” Så hvordan forholder det sig nu med ministersvaret fra 2015?

Det er nok ikke glemt. I hvert fald har erhvervsminister Morten Bødskov indkaldt til en kammeratlig samtale med Realkreditrådet med udgangspunkt i Redegørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Her skal Realkreditrådet givetvis redegøre for om og i givet fald hvordan, der forholdes til ministerforventningen fra 2015.

Denne redegørelse vil dog blive ret så tyndbenet, hvis det ikke samtidigt forholdes til, at de tre største realkreditinstitutter i årene 2016-2021 har udloddet 2/3 af resultatet efter skat. Og her er vi ved et af de store problemer ved relevansen af ministerforventningen fra 2015. For når realkreditinstitutterne er organiseret som aktieselskaber, har de mulighed for, at de ikke overopfylder kapitalkravene ved blot at udlodde til aktionærerne. Og dette er ikke det eneste problem for ministeren. Højesterets forkerte dom i bidragssagen gør det yderligere vanskeligt at få styrke bag ønsker om lavere bidragssatser.

I denne sammenhæng kan jeg ikke lade være at mindes en historie om en velhavende jyde, der blev stoppet af politiet for at køre for stærkt (før bestemmelserne om vanvidskørsel): Ja, ja bette betjent. Du bestemmer bøden, men a bestemmer farten. Er realkreditinstitutterne ikke nu blevet så store og magtfulde i det nye set-up, så de måske i hvert fald tænker og handler således: Ja, ja bette minister. Du bestemmer de verbale skældud, men vi bestemmer prisen –altså bidragssatserne!