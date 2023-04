Ved dødens kant giver vi himlen en chance

Efter al deres sandsynlighedsberegning skulle Jesus ikke selv have væltet stenen bort fra indgangen til graven og vandret ud i morgenlyset – nej, for de var jo på vej ud for at se til den døde og stryge olie og parfume på hans lig. Selvom vi indimellem bilder os ind, at det forekommer det såkaldt moderne oplyste, klart tænkende, affortryllede menneske endnu mere usandsynligt, at Jesus forlod sin grav påskemorgen – end alle andre tiders menneske – ja, så vidner Bibelen og hele verdens litteratur om, at mennesket altid har diskuteret rimeligheden af den helt uhørte påstand, at Kristus opstod og fór til himmels – og alligevel har vi fortalt fortællingen, forkyndt evangeliet, hver gang vi har taget afsked med et menneske, vi har holdt af.

Og selvom vi ikke kan godtage det, er det det eneste, vi vil høre. Ligesom de pårørende, der ønskede, at Eric Claptons sang ”Tears in Heaven” blev afspillet ved en bisættelse, mens kisten blev båret ud af kirken. Det kan godt være, at det er noget pop, men jeg sagde ja. Uden at blinke. For ønsket sagde jo alt: Med dødens mellemkomst gav de efterladte himlen en chance. Glædelig påske.