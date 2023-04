Er der en skummel hensigt med det nye etiske råd? 

Lige om lidt kan Mette Frederiksen med henvisning til Det Etiske Råds anbefalinger få vedtaget etiske beslutninger med vidtrækkende konsekvenser. I det nye råd sidder nemlig fagfolk, der har helt styr på, hvor mange lunger og hjerter vi mangler, og hvor lille et foster (eller rettere menneskebarn) er i uge 18 og al mulig anden sundhedsfaglig viden, og det er bestemt muligt, at disse rådsmedlemmer bærer kristentroen i hjertedybet, men problemet er, at ingen med faglig tyngde fremover bringer kristendommens syn på mennesket ind i den etiske samtale.

Og nej, der findes ikke bestemte etiske retningslinjer for kristne mennesker, men hvis ikke kristendommen og den kristne fordring til mennesket hele tiden er et korrektiv, træffer vi etiske beslutninger, der er omkalfatrende for mennesket og samfundet – og helt ude af sammenhæng med alt, hvad vi har bygget vores samfund på. Selvfølgelig skal man ikke være alarmist, men afkristningen af staten skrider langsomt frem – der sker fra politisk hold en langsom udrensning af kristendommen i vores samfund. Små skridt hele tiden anført af regeringen, mens oppositionen passivt ser til. For Gud har jo ”vigepligt”, sagde et socialdemokratisk geni – og snart står huset fejet og prydet – og hvilken ånd, hvilken intethed tager mon bolig der?