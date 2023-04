Slesk og uoplyst velgørenhed er forklædt som etik. Bvadr!

Den europæiske Oplysningstid var sandelig også slaveriets tid, sådan som Hans Hauge formulerede det her i avisen for mange år siden, og det er ikke løgn. De oplyste regenter, filosoffer og bedsteborgere »skulle have slaver, så de kunne få sukker. I kaffen«.

Kaffen satte dem muligvis i stand til at tænke klarere, men sukkeret kom immervæk fra de vestindiske plantager, hvor slaverne sled. I retrospekt var det således ikke rationalisterne, der afskaffede slaveriet, det var puritanere og romantikere; briterne i 1833, danskerne i 1848 med hjælp fra blandt andre Grundtvig. Datidens argumenter var ikke kun moralske. Det transatlantiske slaveri havde i praksis vist sig at være urentabelt.

Araberne har mig bekendt aldrig sagt undskyld for deres lod i slaveriets historie. Kineserne er heller ikke kendte for at gå bodsgang. Det er kun i Vesten, at vi nu mener, at vi har været helt specielt onde, og at vi skal betale aflad på andres vegne.

I Hollywood, den politiske korrektheds globale epicenter, går man altid længere end andre steder og på alle felter, uanset om vi taler virkelighed eller fiktion. For eksempel har man fundet på, at spillefilm, der fra næste år skal gøre sig forhåbning om at blive nomineret til en Oscar for bedste film, skal opfylde en række nye regler for kvoter for minoriteter og kvinder. Læg mærke til, hvor let og elegant kvinder sidestilles med minoriteter. Inklusion, kaldes det.

Fremover skal nomineringsværdige film have minoriteter i hoved- eller biroller, ligesom filmens samlede rollebesætning skal udgøres af minimum 30 pct. minoriteter, kvinder eller folk med handicap. Hvis ikke det opfyldes, skal filmens plot handle om en minoritetsgruppe. Eller der skal være mindst to minoriteter eller kvinder i kreative stillinger såsom stylist eller caster. Eller der skal være et lønnet praktikprogram tiltænkt minoriteter eller kvinder i produktionen af filmen samt minoriteter eller kvinder tilknyttet filmselskabets pr, marketing og distribution.

Jeg kender ikke til handicappedes karrieremuligheder i filmbranchen, men jeg vil tro, at de øvrige krav allerede indfris, når det gælder kvinder og homoseksuelle, hvilket kun understreger, at man i Hollywood interesserer sig mere for dydssignalering end for virkeligheden. Det kan vi så grine lidt ad, men værre er det, når nyhedsmedier – især et, der smykker sig med titel af at være almenvellets beskytter – falder for fristelsen til at agere godhedsapostel i stedet for at passe det kontinuerlige og vigtige slid med at afsløre løgn og bedrag i politik og samfundsliv. Nogen skal jo gøre det.

Lad skuespillerne om at lave film og teater. Avismand og -kvinde, bliv ved din læst!