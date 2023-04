Det korte svar er ja. Regeringen har bebudet en ændring af loven, som »giver habile borgere, som er fyldt 60 år, mulighed for digitalt at tilkendegive et ønske om fravalg af genoplivningsforsøg«. Et udslag af en aftale med den i konteksten noget besynderlige titel ”Et godt ældreliv”, som alle Folketingets partier indgik i december 2020. I aftalen stod der godt nok, at den 60-årige skulle være afhængig af pleje eller være flyttet i plejebolig for at få lov at dø efter et hjertestop uden genoplivningsforsøg, men i februar fortalte Sundhedsstyrelsen, at lovforslaget ville blive justeret til at gælde alle,der er fyldt år.