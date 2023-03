Hvad et Swatch-ur fortæller os om tidens kunst

Det ur, jeg fik øje på, er inspireret af Piet Mondrians smukke geometri og værket ”Rød, Blå og Hvid” fra 1930. Vist er maleriet abstrakt og et forsøg på at befri kunsten fra naturalisme, men det er grafisk meget slidstærkt. Uret bærer geometrien videre i en brugsgenstand; jeg synes, det er kreativt genbrug, ikke banalt. Uden at være ekspert i farvelære kan selv jeg se, at den røde og hvide viser på den sorte urskive udnytter farverne og gør geometrien levende. Jo mere jeg ser på uret, jo mere vil jeg mene, at det er lidt af et mesterstykke i design og funktion.

Jeg stod og betragtede det i en montre i lufthavnen i Alicante. I samme øjeblik tikkede der en besked ind i min lomme. Det var knægten. Han spurgte, om der kunne blive råd til et nyt pulsbælte; han havde slidt det gamle op over vinteren. Jeg vidste, at prisen for et nyt var nogenlunde den samme som for uret. Det gjorde valget nemt.

Men det er stadig et smukt ur. Et tikkende modstykke til vor grimme og teoretiske samtidskunst.