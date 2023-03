Countdown til det amerikanske præsidentvalg

Siden Vladimir Putins invasion af Ukraine har der været et stort spøgelse i topmødebygningen i Bruxelles: Holder enigheden mellem de 27 EU-lande, eller vil dele af EU blive så krigstrætte, at de vil forsøge at presse Ukraine til forhandlingsbordet med Ruslands præsident? Kort sagt: Bliver vi vidner til det samme som under f.eks. euro- og