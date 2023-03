Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

20/03/2023 KL. 14:30

For abonnenter

Vi har forspist os på en ligheds- og inklusionsutopi, som forvrider alt. Alle bliver dummere

Ved at insistere på den udelte folkeskole skubber man blot en sortering af eleverne foran sig. Nu er der heldigvis også dokumentation for, at den udelte skole ingen gavner.