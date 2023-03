Universiteterne behandles med total mangel på politisk seriøsitet

Da uddannelsesminister Christina Egelund i torsdags fremlagde regeringens udspil til reform at universitetsuddannelser, skete det med så meget spin, at tilhørerne blev voldsomt rundtossede. Ministeren talte om fleksibilitet og uddannelse hele livet, og hvis man ikke vidste bedre, kunne man tro, at det var det, der var regeringens drivkraft.