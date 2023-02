Holmens Kirke blev et politisk forsamlingshus

Det undrer mig såre, at kirken og kirkens præster kan bistå, at man erstatter gudstjenestens indledende bønner, der minder os om, hvorfor vi er samlet til gudstjeneste, nådeshilsenen og trosbekendelsen med politiske taler. Og kan man i det hele taget kalde noget en gudstjeneste, når ikke menigheden bekender troen på den treenige Gud – og forsager Djævlen? Næppe.

Formildende var det dog, at provst Birgitte Kvist Poulsen i sin prædiken talte om magtens fristelse, ikke bare Putins magtbegær – men over regeringens magtdemonstration ved afskaffelse af store bededag. Men når det så er sagt, skal kirken træde varsomt og ikke gå politiske ærinder. Ukraines frihedskrig er også vores frihedskrig, blev der sagt i en af talerne. Ja, det er muligt, men uanset at sympatien, også min sympati, ligger i Ukraine – så må vi som kristen kirken besinde os på, at Guds nådesord også gælder det russiske folk, det russiske menneske.

Og der blev ikke bedt for russerne ved gudstjenesten, derimod blev der i kirkebønnen sagt, at »vi beder om, at sandheden må gå op for dem, der med deres fordrejninger af sandheden holder gang i en meningsløs krig«. Læs: en politisk sandhed.

Men i kirken taler vi altså kun om én sandhed – menneskets frelse ved Jesus Kristus, ham, der er vejen, sandheden og livet. Derfor beder vi i den kristne kirke også for vores fjender. Vi beder ikke kun for de forfulgte – men også for deres forfølgere – at Guds lys må skinne i det mørke, der kommer fra det syndige menneske. Derfor: Vi skal bede både for ukrainere og for russere, at de må bevare troen på Guds barmhjertighed til ethvert menneske. På trods af alt det umenneskelige, de ser. Og gennemlever.