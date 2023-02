Ruslands invasion af Ukraine må lære os at stille langt større betingelser til international samhandel

Det peger i høj grad i retning af en øget patriotisme i Rusland. Selv om vi i Vesten måske kan have svært ved at forstå, hvordan det russiske folk kan falde for den slags propaganda, så er det farligt, hvis vi ignorerer det. For den form for kulturradikalisering har alt for mange lighedstegn med Hitlers ageren i Tyskland op til Anden Verdenskrig.

Dengang faldt mange tyske borgere for propagandaen. Det er i gang med at ske igen i Rusland.

Derfor må Vesten ikke helme i sin støtte til Ukraine. De fleste eksperter mener, at krigen kommer til at vare i lang tid endnu. Den kommer til at tære endnu mere på de vestlige landes nationale budgetter. Vi har i Danmark allerede haft kontante udgifter i forbindelse med vores støtte til Ukraine: et øget forsvarsbudget, milliarder af støttekroner og store mængder af forsvarsmateriel.