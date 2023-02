Barsel med løn er vejen frem. Det er øremærkning ikke

Politisk kan man ikke bestemme, at der skal være barsel med løn. Det er en opgave for arbejdsmarkedets parter, som jeg er glad for, de løfter. Lad flere følge trop. Til gengæld kan det måske betyde, at man fra politisk side dropper den voldsomme ensretning af børnefamilierne i Danmark og tillader forældrene at fordele barslen selv. Kvinder er ikke mindre frie af at vælge barsel frem for karriere. Mænd er ikke mindre frie af at gå hjemme frem for at indbetale høj pension. Mødre er ikke dårlige mødre for at tage en kort barsel, og fædre er ikke dårlige fædre for at arbejde.

I barselsdebatten må man vælge, hvad der er vigtigst: friheden til familierne eller ensretning af kønnene. Det er dejligt at se, at industrien tilsyneladende vil bidrage til lidt mere frihed ved at lønne barslen. Det er dog også en temmelig vag holdning, at man i samme omgang øremærker halvdelen, bare for lige at tækkes alle politiske holdninger.