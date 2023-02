Ellemann gør det rigtige, men gør vi?

Det samme gør hundredtusindvis af danskere hvert eneste år. Stress har spredt sig som en syge på det meste af vores arbejdsmarked, hvor folk presser sig selv i så lang tid, at det til sidst ikke går længere. Men det er ikke begrænset til arbejdsmarkedet. Børn i folkeskolealderen får stress, folk, der ikke har et arbejde, får stress, ja, alle kan blive ramt – og alt for mange bliver det.

Spørgsmålet er, hvad det siger om os som samfund? At vi ved det og – for de flestes vedkommende – at vi bliver ved?

Der kommer ganske vist med jævne mellemrum et par forkølede forsøg på at fikse det, men grundlæggende set gør vi ikke noget ved det som samfund. Må Ellemanns sygemelding blive det, der ændrer det. Et wakeupcall, der faktisk for alvor vækker os.

Kriserne hober sig op: krigen i Ukraine, coronakrisens efterdønninger, klimakrisen, inflationen, manglen på arbejdskraft og en økonomisk krise, der lurer. Forleden rystede et jordskælv Tyrkiet og Syrien, og tusindvis mistede livet. De dårlige nyheder står i kø. Vi skal løse det hele, men vi kan ikke løse noget af det, hvis ikke vi også bliver bedre til at passe på os selv. Hvis ikke vi grundlæggende tør tage fat på – og evaluere – det samfund, vi har skabt.

Jeg ved godt, det er lettere sagt end gjort, men at adressere trivslen og i særlig grad den mistrivsel, som alt for mange af os mærker, og som får flere og flere til helt at sige stop, bør være en hovedprioritet. Ikke bare for politikerne, ikke bare for arbejdsmarkedets parter, men for os alle sammen.

Hvorfor er vi her ellers? Ikke for at leve et liv, der for alt for mange ikke er til at overskue. Ikke for at leve et liv, der gør alt for mange syge.