Spionballon er en gave til Biden

På mange måder er nedskydningen en gave til USA’s demokratiske præsident, Joe Biden. Demokraterne får normalt skudt i skoene af Republikanerne, at de ikke passer godt nok på USA, at de er for ”svage” for nu at bruge et af Donald Trumps mest yndede ord. Men Biden har både vist, at han har overblikket, kan holde kortene tæt til kroppen og med en rolig hånd på rattet passe på amerikanerne – i modsætning til Trump, der på sædvanlig vis skriger sine impulsindfald ud i æteren uden omtanke for menneskeliv og landets sikkerhed.

Relativt nemt kunne Biden virke stærk – det modsatte af svag og ubeslutsom, da han beordrede nedskydningen. Og det er vigtigt for den enkelte amerikaners følelse af, at de lever i et land, hvor deres præsident har deres sikkerhed på sinde.