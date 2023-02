Ny vandalisme vil ødelægge museerne indefra

Ergo: Nu skal der andre boller på suppen! Det skyldes, som det slås fast med syvtommersøm, at »Danmarks fortid som kolonimagt er til debat«, og at det »ikke længere kun er fortidens handlinger der diskuteres, men lige så meget den måde, hvorpå vi som historikere og museer i dag skriver og taler om dette følsomme emne«.

Sådan kryber en museumsdirektør baglæns af frygt for sin aktivistiske samtid. Også her skal vi påduttes en diffus skam over den politisk ukorrekte fortid. Lad mig gætte på, at den nye forskning, Ulla Tofte ser frem imod, bliver en række af snævre tekstanalyser, hvormed ærgerrige wokeakademikere hudfletter datiden efter vore dages præmisser. Tidsånd tilsat almindelig dumhed.

Det er en sørgelig historie. De betroede akademikere, hvis fornemste opgave det er at give fortiden videre til eftertiden uden at politisere ud fra et nutidigt, dvs. et for historien irrelevant synspunkt, ønsker netop at fordømme fortidens aktører, fordi standardakademikere mener at vide sig bedre sådan i det hele taget og derfor tiltager sig den lovgivende, udøvende og dømmende magt over historien. Eller også gør de det blot uden at forstå, at det er, hvad de gør. I begge tilfælde bunder det i, at de for alt i verden vil være ”relevante” og ”synlige”.

Tendensen er ikke alene forskruet, men slet og ret pervers. Ligesom du ikke forventer, at en butiksekspedient advarer dig mod at købe en liter letmælk eller en T-shirt, bør du heller ikke forvente kuratorer advare dig mod at kende til fortiden.

Men sådan vil det gå. Flere museer vil i frygt for, hvad fortiden rummer af kompleksitet og dilemmaer, give dig en pixibogsversion med de gode og de onde, sådan at vi, efterkommerne af de onde, vil vide at skamme os herfra og til Dannevirke.

Der er kun to muligheder tilbage. Enten vil vestlige museer gå hen og blive offentligt finansierede ideologiske genopdragelsescentre. Eller også vil det logiske, omend nihilistiske slutpunkt blive, at museerne nedlægger sig selv, sådan som det øjensynligt allerede er tilfældet i Storbritannien. Intet fra deres magasiner, arkiver, kældre og lofter vil være fri for racistiske, kvindeundertrykkende, homo- eller islamofobiske konnotationer.

Fortidens levn, artefakter og kunstudtryk vil være for farlige og subversive. Så er det bedre at dreje nøglen om og sætte et stort skilt op med ordene: Fortiden er aflyst!