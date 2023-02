PFAS-forureningen viser igen behovet for ændrede EU-regler

Denne påstand skal naturligvis dokumenteres. Hensigten med at undgå, at nationale regler gør det muligt, at ineffektive virksomheder kan fortsætte, kan opnås ved, at der indføres en tidsfrist for, hvornår skrappere nationale regler kan træde i kraft. Denne tidsfrist skal sikre, at ikke blot nationale virksomheder kan nå at opfylde disse skrappere krav, men også virksomheder uden for det pågældende land. Der kunne f.eks. indføres en generel treårsregel for ikrafttræden af sådanne nationale bestemmelser. Denne tidsgrænse skal dog kunne fraviges, hvor dette er ønskeligt. EU-Kommissionen kunne få denne opgave for at undgå nationale skævvridninger.

Treårsfristen, selv med mulighed for en kortere tidsgrænse, vil givetvis påkalde sig kritik – for går det så ikke for langsomt? Det frygter jeg ikke. For når virksomhederne ved, at der på et bestemt område vil træde skrappere krav i kraft, vil de naturligvis forsøge at leve op hertil så hurtigt som muligt, idet det vil give virksomheden den såkaldte first-mover gevinst, dvs. muligheden for at vinde markedsdele ved at være den første, der kan opfylde de øgede krav. Det vil helt generelt give en helt anderledes og langt stærkere dynamik i miljøspørgsmål og andre spørgsmål, end det nu er tilfældet.

Endimensionale og ekstremistiske holdninger og regler kan som anført ovenfor i relation til bl.a. miljøspørgsmål have meget negative konsekvenser. Derfor er skepsis over for eller direkte modstand mod endimensionale og ekstremistiske holdninger og regler ofte endog meget velbegrundet.

Det bør blive et dansk krav til en kommende traktatændring – og gerne på en hurtigere måde – at det sikres, at frihandel first ikke bremser for stærkt påkrævede miljømæssige og andre hensyn. Og gerne med en bedre mekanisme end den her foreslåede – og som herved også skal efterlyses.