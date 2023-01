Det er ikke de gode mod de onde i Ukraine

Det er ellers netop vores kulturs styrke, at vi kan sætte os ud over krig. At vi både kan være selvkritiske, nuancerede og i stand til at skelne mellem kultur, mennesker og krige mellem stater. Ikke her for tiden.

Derfor har jeg også tøvet længe med at skrive dette indlæg. Jeg kan konstatere, at vestlige kernedyder som sandhedssøgen og nuancer ikke har været velkomne det seneste års tid. Jeg tænker tit på den episode i Folketinget, hvor Marie Krarup kollektivt blev udskammet for at benægte, at Rusland har en ekspansionistisk ideologi. Det har hun ellers selvindlysende ret i.

Der er mange årsager til, at Rusland har invaderet Ukraine. Ønsket om at bevare sin status som stormagt. National stolthed i et ellers dysfunktionelt samfund. Mereværdsfølelse over ukrainerne. Bekæmpelse af den vestlige verdensorden. Lumpne indenrigspolitiske overvejelser. Frygt for egen sikkerhed.