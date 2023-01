Ny økonomisk realitet bør påvirke økonomisk tankegang

Situationen er faktisk således, at hvis SVM-regeringen skal sætte afgørende ind mod manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet mv. og gå gang i ikke mindst de nødvendige offentlige investeringer til at modvirke klimakrisen (f.eks. hurtigere udrulning af fjernvarmenettet og elnettet), da er en økonomisk krise nødvendig, såfremt der skal fritstilles den nødvendige arbejdskraft, som er den egentlige flaskehals i dansk økonomi – og ikke offentlige indtægter.

Det er svært at vide, hvor stærk den økonomiske nedgang vil blive, som de internationale økonomiske organisationer som OECD og IMF spår om. Men meget tyder nu på, at den i hvert fald bliver mindre end først forudset.

Under den forudsætning er der al mulig grund til at opveje en opskrivning af den danske krone, idet vi har et uholdbart stort betalingsbalanceoverskud, som foreløbigt har resulteret i, at vi har nettotilgodehavender i omverdenen på omkring 2.000 mia. kr. Dette vil frigøre arbejdskraft, idet eksporten vil blive reduceret noget, ligesom importen vil blive øget. Men det er der mere end rigelig plads til, uden at vi kommer i nærheden af betalingsbalanceproblemer. Hertil kommer, at en opskrivning af kronen vil reducere inflationspåvirkningen fra udlandet.

Med den dominerende position, som eksporten har fået gennem de seneste 30 år, er det endnu mere relevant at inddrage dette i tilrettelæggelsen af en fremtidsorienteret økonomisk politik, og det betyder naturligvis også, at det er forkert at se bort fra muligheden af at justere kronekursen. Derfor er den udbredte tavshed herom blandt økonomer meget tankevækkende og mærkelig.