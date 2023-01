Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

16/01/2023 KL. 11:30

For abonnenter

Ikke et ord om store bededag

Om det bliver et bededagsforlig, der ender med at finansiere fremrykkede forsvarsinvesteringer, er lige nu uvist. Efter at regeringen har afkrævet partierne en melding på, om de er klar til at sløjfe store bededag som adgangsbillet til forsvarsforhandlinger, er det hele blevet et dramatisk magtspil.