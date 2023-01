Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

08/01/2023 KL. 14:30

For abonnenter

Fiskene har brug for hjælp, og det samme har åerne, søerne og havet

Det er mærkeligt at stå at kigge ud over dødt vand, men det kan hurtigt blive virkeligheden i Danmark, hvis der ikke snart gøres mere for at passe på naturen.