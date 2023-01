Man kan vælge at opfatte det som en slags mangfoldighedsskat: Vi har importeret og opfostret alle disse mennesker, og de skal også have lov til at være her med deres kultur og skikke. Ja, det er vel ikke forkert at tilføje, at både venstrefløjen og anstændige borgerlige i årtier har konkurreret om, hvem der kunne importere mest mulig mangfoldighed.

Som sagt så gjort; ikke noget fikumdik dér. Konkurrencen har først og fremmest været en viljesakt, og den rød-blå vilje har fremelsket en ideologi med et fjernt mål hinsides kulturel og demografisk bekymring: fri bevægelighed i det globale, det multikulturelle samfund i det lokale.

Så alle burde være glade. Og så alligevel. Nogle er slet og ret sure og vrede. Andre har pointeret, at den rød-blå ideologi afslører et karakteristisk fællestræk ved ideologer; det er deres adelsmærke. De kan digte virkeligheden væk og tale jorden helt op til stjernerne. Og de kan overbevise alle andre om, at der slet ikke er noget alternativ til deres tiårsplaner og tusindårsriger.