Mette Frederiksen har gjort Ellemann til en simpel skakbonde

Helt bogstaveligt blev dette udstillet på det klareste, da han valgte at tage den garvede tidligere politiker fra LA og Fremad, Christine Egelund, ind som minister, i stedet for at finde én blandt sine valgte, som jo netop skulle være dem udefra.

Nej, det blev til en omgang rutinerede politiske Christiansborg-folk, og så en noget så ligegyldig ældreministerpost, som alle ved er ren studehandel med borgernes skattekroner.

Nu kan de nyvalgte Moderater så gå ned i salen og læse de udleverede taler op, og så ellers bare trykke på den knap, de får besked på.

Nej, den virkelig sjove historie ligger hos Venstre. Og hos Ellemann. Her kan han kun håbe, at Mette Frederiksen venter lidt med at smide ham under bussen. Men det er allerede startet med nytårstalen.

For hun kommer til at smide ham under bussen. Spørgsmålet er nok nærmere om det sker før eller efter kommunalvalget. Det kan meget let blive før. Når hun først har brugt ham til at lave de reformer, som skal skabe pengene, hun efterfølgende kan bruge sammen med venstrefløjen på det offentlige, så har han udtjent sin nytteværdi.

Hvorfor bøvle med at mudret kommunalvalg, hvor Venstrefolk og socialdemokrater pludselig skal finde ud af hvem af dem, som skal have borgmesterposterne? Hvorfor bøvle længere med den larmende konstante kritik fra venstrefløjen end nødvendigt?

Når socialisterne først har siddet udenfor magten i 2 år, så er de klar til at acceptere nærmest hvad som helst fra Mette Frederiksen, for at komme tilbage ind i varmen. De siger godt nok det modsatte, men hvis der er noget vi ved om socialisterne, så er det, at de elsker at bruge andre folks penge. Det vil veje højere end politiske ord, som i disse dage, alligevel er ligegyldige.

Forestillingen om at det er Mette Frederiksen, som må komme krybende tilbage er ærligt talt naiv. Hun vil have gjort det klart for dem én gang for alle, at hvis de bøvler og brokker sig ligeså meget som 2019-2022, så smider hun dem under bussen.

Men bare rolig, de vil finde sammen i en sød forsoning, hvor alle er enige om at se fremad, og nu skal den grønne dagsorden og det offentlige stå forrest. Mette Frederiksen vil takke Ellemann og Løkke for at have taget ansvar, men at virkeligheden og de kriser Danmark står overfor, gør det nødvendigt at lave et andet flertal.

Og vupti, så går hun til valg næste gang på en rød regering. De svære overenskomstforhandlinger er slut. Arbejdsmarkedsreformerne er lavet. Danskerne skal arbejde mere. Ringere tilbagetrækning er gennemført, og måske er vi ude af inflationsproblemerne og de økonomiske efterdønninger. De vil nemlig være meget afgørende for, hvornår hun ikke længere kan bruge Ellemann.

Løkke vil være ligeglad - og Ellemann? Ja, han vil stå tilbage, som en ligegyldig parentes i dansk politik, som lod sig narre af sine egne, og den socialdemokratiske dronning.

Venstre vil have ingen anden udvej, end at forsøge at komme tilbage til det borgerlige Danmark, som faktisk nu kan blive dannet stærkere end de politiske kommentatorer og medierne anerkender. Det borgerlige Danmark vil selvfølgelig tage Venstre tilbage, men ikke Ellemann. Dertil har han brændt for mange broer med de andre ledere. Ingen vil tillade at han bliver statsministerkandidat for dem.

Venstre vil derfor skulle have en ny formand, og heri ligger det andet ben af den ofring jeg nævnte tidligere, og som hans næstkommanderende har gjort mod ham.

De er blevet ministre, samtidig med at deres formand reelt set nu er Dead Man Walking i den blå lejr, og derved er vejen banet for yngre folk med ambitioner.

Men måske tager jeg fejl. Det er jo det gode ved fremtiden. Den kan altid overraske. Måske er det her starten på mange år med en socialdemokratisk regering med Ellemanns støtte.

Ellemann har i hvert fald ikke andre muligheder end at gå lige derhen, hvor hans nye dronning befaler, og så håbe ikke at blive ofret alt for tidligt.

Men han vil altid stå tilbage, som den Venstre -formand, der løj direkte op i hovedet på befolkningen og solgte de grundlæggende retsprincipper i Danmark for sin ministerpost.