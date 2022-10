Sofavælgerne fortjener et spark bagi

Herhjemme var det ved sidste folketingsvalg 15 procent af de stemmeberettigede, der ikke stemte. For en del kan det selvfølgelig have naturlige forklaringer, men alt for mange vælger simpelthen bare at blive væk. Fordi de har mistet troen på politikerne. På systemet. På at deres stemme gør en forskel. Alt sammen kan være forståeligt. Men det er bare ikke en undskyldning. For demokratiet er, hvad vi gør det til. Og hvis vi bliver væk, er det de andre, der bestemmer.

Når man ser på, hvordan mange borgere i resten af verden slet ikke har muligheden for at lade deres stemme blive hørt, er det simpelthen for dårligt. Ja, når man ser på, at det faktisk også er over 10 procent af de voksne borgere i Danmark, der slet ikke kan stemme, fordi de ikke er statsborgere (selvom de ofte er født og opvokset her i landet), ja, så er det blive i sofaen endnu værre. Man har et privilegium, som mange ønsker at have, men man vælger ikke at bruge det. Det holder ikke.

Så husk at stemme i morgen. Stem på den retning, du tror på for Danmark. Stem rød, stem blåt, stem lilla, stemt grønt, stem gult, stemt blankt. Bare stem. God valgdag.