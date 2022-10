Man plejer at sige, at det koster et kongerige. I Kanye Wests tilfælde vil jeg dog snarere sige, at det koster et Kanyerige. For det imperie, som Ye – som Kanye West officielt hedder nu om dage - havde opbygget under sit tidligere navn, er mildest talt ved at krakelere.

I denne uge stoppede Adidas samarbejdet med Kanye West