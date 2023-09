USA og Vietnam har forskellige mål for ny og opsigtsvækkende aftale om samarbejde

Men det, der for alvor forener Vietnam og USA og driver de to landes samarbejde, er den fælles bekymring over Kinas voksende selvhævdelse i regionen og i særdeleshed i Det Sydkinesiske Hav. Vietnam er det eneste land, der både har maritime grænser til Kina, adgang til de vitale skibsruter i Det Sydkinesiske Hav og samtidig deler en lang landegrænse med Kina.

USA ser Vietnam som et land, der kan stå op mod Kina i Det Sydkinesiske Hav, og geopolitisk er Vietnam derfor en af USA’s absolutte topprioriteter i Asien. Allerede i 2012 forsøgte Hillary Clinton at opgradere samarbejdet. Selv om Vietnam og USA ser ens på mange strategiske spørgsmål, er der stadig politiske og ideologiske forskelle mellem etpartistaten Vietnam og USA.

For USA vejer de strategiske interesser i forhold til Kina imidlertid tungere end bekymringer om menneskerettighedssituationen og værdipolitiske spørgsmål. Ved at nedtone disse spørgsmål i offentligheden og respektere Vietnams politiske system har USA fået større indflydelse i et land, der både kæmper mod og samarbejder med Kina og spiller en voksende rolle i regionen. Samtidig ved USA godt, at Vietnam ikke bliver en ny forsvarsallieret, og at landet ikke vil indgå i en decideret alliance med fokus på at inddæmme Kina.

Indgåelsen af den nye aftale betyder ikke, at Vietnam bevæger sig tættere på Vesten og væk fra Kina. Aftalen har været drøftet mellem det vietnamesiske og kinesiske kommunistparti, og for Beijing er det afgørende, at Vietnam holder fast i sin alliancefri udenrigspolitik, der bl.a. afskriver udenlandske militærbaser på vietnamesisk jord og indgåelse af forsvarsalliancers med andre lande.

Vietnam vil fortsætte med omhyggeligt at balancere relationerne mellem supermagterne og udvide samarbejdet med andre vigtige europæiske og asiatiske lande. Styrkelsen af samarbejdet med USA sker da også, samtidig med at Vietnam har annonceret lignende samarbejdsaftaler med Australien, Singapore og Japan.

Biden opholdt sig mindre end 24 timer i Hanoi, men signalværdien af besøget er ikke til at tage fejl af. USA og Vietnam fortsætter den imponerende forsoningsrejse, de to lande har været på siden afslutningen af krigen.

Besøget i Vietnam gav Biden noget konkret med hjem fra Asien, hvilket næppe ville have været tilfældet, hvis han havde deltaget i Asean-møderne. Aftalen kommer i kølvandet på Bidens succesfulde Camp David-møde med Japan og Sydkorea i august og udgør som sagt en vigtig brik i Washingtons anstrengelser for at skabe alliancer i Asien rettet mod en inddæmning af Kina.

Aftalen er imidlertid ikke udtryk for en kursændring i Vietnams udenrigspolitik, og hvor langt og hvor hurtigt det fremtidige samarbejde mellem USA og Vietnam kan udvikle sig, vil da også fremover primært afhænge af Vietnams relation til Kina.