Kinas vigtigste allierede i Sydøstasien får ny regering

Kina ønsker kontinuitet og stabilitet i Cambodia, og bare inden for det sidste halvandet år har Hun Sen ved to lejligheder haft sønnen med på besøg hos Xi Jinping. Den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, var da også på besøg i Cambodia for kort tid siden, hvor han mødtes med Hun Manet og i øvrigt roste Cambodia for det frie og retfærdige valg i juli måned, hvor ingen oppositionspartier fik lov til at stille op.

Cambodia ser gerne afhængigheden af Kina reduceret og ønsker at diversificere handel og investeringer, men ikke på bekostning af den politiske beskyttelse, landet nyder godt af. Det er derfor usandsynligt, at Hun Manet vil ændre væsentligt på udenrigspolitikken.

Vesten har indtil for nylig anset Cambodia som et land med en marginal strategisk betydning, og vestlige sanktioner og fordømmelser af indskrænkninger i demokratiet har bidraget til, at Vesten har mistet indflydelse i landet. De senere par år har især USA imidlertid øget opmærksomheden på de mulige strategiske konsekvenser af, at kineserne kan få adgang til Ream-flådebasen i den thailandske bugt og dermed sikre sig adgang til et strategisk område mellem Det Sydkinesiske Hav og Det Indiske Ocean.

Den 45-årige Hun Manet har en meget anderledes baggrund end faderen. Han er den første cambodianer, der er uddannet ved USA’s militære akademi i West Point og har senere taget universitetsgrader ved amerikanske og engelske universiteter. Det har skabt visse forhåbninger om, at han vil kunne føre Cambodia tilbage på en demokratisk vej.

Selv om Hun Manet måtte ønske at gennemføre demokratiske ændringer, er han oppe mod faderen og familiedynastierne, og det er usandsynligt, at hans nye regering vil udfordre systemet og søge en større tilnærmelse til Vesten inden for en overskuelig fremtid.

Meget tyder derfor på, at det tætte samarbejde mellem Cambodia og Kina vil fortsætte, og i baggrunden kan Hun Sen holde snor i sønnen i kraft af sin formandspost i partiet.