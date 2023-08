Stol aldrig på islamister eller kommunister

Jeg har bemærket, at det i forbindelse både med Kina-rejsen som med koran-sagen er faldet nogle for brystet, at der i begge sager drages sammenligninger mellem SVM-regeringens handlemåde og samarbejdspolitikken. Men sammenligningen er redelig og præcis. Og lad mig i den forbindelse indlede med et lille historisk glimt, som dels viser sammenhængen