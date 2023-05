53-årig har besteget Everest for 27. gang og udvidet verdensrekord

I år har myndighederne udstedt 478 tilladelser til at bestige Everest. Da stort set alle skal have en guide med sig, ventes det, at mere end 900 personer vil forsøge at nå toppen i denne sæson. I så fald er det en ny rekord.

Nepalesiske guides, der typisk er en del af sherpa-folket fra dalene omkring Everest, regnes som rygraden i klatreindustrien. De løber en stor risiko, når de bærer mad og udstyr og står for at fiksere reb og reparere stiger.