11/01/2023 KL. 10:30

Er det et bidrag eller en skat? Exxon er ikke i tvivl

Oliegigant er stærkt utilfreds med at skulle punge ud for de ekstraordinært høje energipriser. Derfor har ExxonMobil lagt sag an mod EU.