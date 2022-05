11/05/2022 KL. 08:00

For abonnenter

Uden forsvarsforbehold får vi et stærkere nordisk fællesskab i Europa

Det er sært, at Enhedslisten holder fast i forsvarsforbeholdet. De burde i stedet glæde sig over, at et farvel til forbeholdet omsider vil sikre et tættere nordisk samarbejde på forsvarsområdet.