05/04/2022 KL. 17:00

Total energiboykot nu: Vores nuværende adfærd er uanstændig over for det kæmpende Ukraine

Vi skylder ukrainerne at hjælpe med at få stoppet krigen øjeblikkeligt. Et stop af køb af russisk olie og gas er nødvendigt. Og ja, det koster og kan mærkes. Men det er en pris, der er værd at betale.