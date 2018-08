David Ignatius er kommentator ved The Washington Post og skriver fast i Jyllands-Posten.

Vil det amerikanske forsvarsministerium i Pentagon, hvor man arbejder med en planlægningsperiode på 30 år for skibsbyggeri, stadig søsætte hangarskibe i 2048 – selv om de i dag er meget sårbare over for angreb?

Det er et af de spørgsmål om modernisering af det amerikanske militær, som plagede deltagerne ved sidste weekends konference i Aspen Strategy Group, hvor man hvert år samler nuværende og tidligere topembedsmænd inden for national sikkerhed samt nogle få journalister for at diskutere forsvars- og udenrigspolitik.

Dette års fokus var ”fastholdelse af USA’s forspring” i en begyndende periode med højteknologisk krigsførelse. Hovedbudskabet var, at fremtiden er i gang, og Kina står klar til at dominere den.

Talerne ved konferencen beskrev en ny generation af systemer med kunstig intelligens, cybervåben og robotter, som kan operere til lands, til vands og i luften. Men USA er stadig stærkt knyttet til fortidens våben – fremragende konstruerede (men meget omkostningstunge) hangarskibe, bombefly, jetkampfly og ubåde.

»Vi har et lille antal fortræffelige, dyre, bemandede systemer, som er vanskelige at erstatte, og som ville se velkendte ud for Dwight D. Eisenhower. De bliver overhalet af den moderne teknologi«, fremførte Christian Brose, personaledirektør hos Senatets komité for væbnede styrker, the Armed Services Committee.

Ifølge ham har Pentagon i stedet behov for et stort antal prisbillige, ubemandede, autonome systemer, som kan ofres, og som kan overleve i den nye elektroniske kamparena og udrydde enhver potentiel modstander.

»Det er ikke, fordi vi mangler penge. Det er, fordi vi har tabt på forhånd«, anførte Brose over for gruppen. »Vores konkurrenter anvender nu avanceret teknologi til at fjerne vores militære forspring. Situationen bliver mere og mere alvorlig«.

Fremtidens behov drukner i fortidens kutymer på grund af det, som senator John McCain, formand for komitéen for væbnede styrker og Broses chef, har kaldt det ”militærindustrielle kongreskompleks”. Ud af Pentagons ønskede budget for finansåret 2019 på 74 mia. dollars til nye forsvarsudgifter er kun 0,006 pct. ifølge Broses beregninger målrettet mod videnskab og teknologi.

Hos the National Science Foundation anslår man, at kun 18 pct. af Pentagons budget til forskning og udvikling i finansåret 2015 gik til grundforskning, anvendt forskning og avanceret forskning. De væsentligste systemer tegnede sig for 81 pct.

Hos Pentagon snubler man ofte, selv om man forsøger at fremme innovation. Som forsvarsminister under præsident Obama oprettede Ashton Carter DIUx (Defense Innovation Unit Experimental) med kontorer i Silicon Valley, Boston og Austin. I starten fungerede DIUx godt, og der blev forhandlet 60 forsvarskontrakter med nystartede virksomheder.

Farten er sat ned under Trump på trods af støtte fra forsvarsminister Jim Mattis, idet der mangler finansiering og bureaukratisk støtte, mener Christopher Kirchhoff, tidligere DIUx-partner. Hvis Mattis kan udpege en stærk ny DIUx-leder snart, kan innovationscentret måske genoplives.

Den største teknologiske udfordring, der blev diskuteret, var kunstig intelligens. På få år har disse systemer lært sig selv at spille komplicerede spil såsom skak bedre end mennesker og at genkende stemmer og genstande bedre. Og snart vil de styre vores krigsvåben.

Kina lader til at være fast besluttet på at være foran med kunstig intelligens i forhold til fremtidige konflikter. I de seneste to år har kinesiske virksomheder vundet en objektgenkendelseskonkurrence inden for kunstig intelligens.

Kineserne har det fint med, at USA fortsat bygger hangarskibe og bombefly, så længe de selv anvender mere avancerede teknologier, der kan gøre dem ubrugelige.

Richard Danzig, tidligere amerikansk flådeminister, har udgivet en fremragende artikel, som blev diskuteret på konferencen. Han advarer om »en væsentlig ny risiko for tab af kontrol«, hvis kunstig intelligens dominerer krigsførelsen.

Vi skal være »så opmærksomme og kreative som muligt« ved udviklingen (og have en plan i tilfælde af fejl), for våben med kunstig intelligens vil medføre ulykker og utilsigtede konsekvenser. Fornuftige politikere må forhindre en verden med farlige dræberrobotter og dommedagsmaskiner.

USA’s sårbarhed over for krigsførelse på informationsområdet vakte særlig bekymring. En af deltagerne huskede en samtale fra år tilbage med en russisk general, som spydigt havde sagt: »I har en cyberkommando, men ingen informationsoperationer. Ved I ikke, at informationsoperationer er vejen frem for at sætte andre lande ud af spillet?«

Aspen Strategy Group sætter en ære i at være et tværpolitisk forum. Men en intens debat fandt sted om det emne, der skaber bekymring i USA denne sommer – den tiltagende politiske polarisering, som skaber så meget splid, at det er ved at udvikle sig til et nationalt sikkerhedsproblem.

Da konferencen sluttede mandag, havde republikanere og demokrater lige travlt med at sammenligne den aktuelle situation omkring modernisering af det amerikanske militær med ”Sputnik-krisen”.

Konkurrencen mod et opblomstrende Kina begynder hjemme i USA, hvor Pentagon skal blive vaksere, og landet skal stå bedre sammen over for de store problemer, der venter forude.