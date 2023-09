Så bitre, De Konservative er. Men de har ingen grund til at tørre noget af i Moderaterne efter Papes optræden

Da den daværende formand for De Konservative, Poul Schlüter, i 1984 udtalte de famøse ord, at »ideologi er noget bras«, var meningen at markere en pragmatisk tilgang til politik frem for en strengt ideologisk.

I debatindlægget ”Moderaterne er en politisk narresut” fra sidste uge skriver den konservative folketingskandidat Dorthe