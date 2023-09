Nu er der gået et år. Men ingen må glemme iranernes frihedskamp

De unge iraneres mod har igennem det seneste år været dybt inspirerende at følge, men Kvinde-Liv-Frihed-bevægelsen fortjener på sin årsdag mere end vores anerkendelse. Den kalder også os andre til at bruge alle de værktøjer, vi hver især har, til at støtte. Selvom det er svært at få et autoritært regime som det iranske til at ændre sit modus operandi, giver vi ikke op. For vi ved også, at overgrebene blot bliver værre, hvis vi andre kigger væk.

Også de danske folketingsmedlemmer kan engagere sig personligt, hvilket 15 danske politikere fra en række partier allerede har gjort som såkaldte politiske sponsorer for en fængslet og dødsdømt iraner. De danske politikeres bevågenhed kan ikke bare være med til konkret at forbedre vilkårene for Irans dødsdømte aktivister. Den er også en uvurderlig moralsk støtte. Når en repressiv stats fulde magtapparat forsøger at knække dig, betyder støtten fra borgere og folketingspolitikere her i Danmark mere, end vi andre måske kan forestille os.