Nemmere? Nej, det er ikke løsningen

Oplægget er tåbeligt af flere årsager, dels vil digital tidsbestilling volde problemer for et stort antal borgere, dels vil mange opleve større besvær med at komme til de ny vaccinationssteder. På alle måder vil den ny ordning som sædvanlig vende den tunge ende nedad, så det er mennesker med dårlig mobilitet og begrænsede it-færdigheder, der bliver ramt. Resultatet vil utvivlsomt være, at færre vil blive vaccineret. Man græmmes over det manglende hensyn og omtanke bag den ny ordning.

Selvfølgelig er det regionerne, der står bag “kunststykket”. Hvor mange gange skal de forkludre vores sundhedsvæsen, inden man tager den befriende beslutning og får dem nedlagt?