Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

14/09/2023 KL. 09:30

For abonnenter

Brug mindre psykofarmaka, ikke mere

Psykofarmaka kan få​ nogle patienter til at miste samvittighed og kontrollen over deres handlinger. Det giver en stærkt øget risiko for at begå kriminalitet og vold.