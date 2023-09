Toptopskatten: Lad os da endelig beskatte de gode idéer og det hårde arbejde endnu mere

For det første er det jo et forfærdeligt signal at sende til de mest produktive mennesker i vores samfund. For vi skal jo huske, at en vares pris – og dermed en virksomheds indtjening og den løn, som topcheferne kan få – bliver bestemt ud fra, hvad vi som forbrugere er villige til at give for den. Altså, hvor meget værdi produktet skaber for os. Så deraf er de mennesker med de højeste lønninger i det her land også de mennesker, som skaber mest værdi fra Rønne til Skagen. Og det er et virkelig ærgerligt signal at sende til den specifikke gruppe – at de er uønskede tæskedukker for skattepolitikkens populister. For det andet kan forslag som dette i værste tilfælde fordrive disse mennesker, deres virksomheder og dermed disse personers gode idéer samt høje produktivitet ud af landet. Og så ender vi alle med at blive fattigere.